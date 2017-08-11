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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Суд над Януковичем. Арешт майна судді Вовка

Випуск новин 22:52, 10 серпня 51 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 серпня станом на 22:00 – суд у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича перенесли на 15 серпня. Майно судді окружного адміністративного суду Павла Вовка тепер під арештом.

Також у випуску:

НАБУ збирається створити окрему групу, яка розслідуватиме корупцію у військовому секторі та в "Укрзалізниці".

Просто з-під носа у поліцейських вкрали їхнє ж авто, злякавши копів гранатою.

Патруль ОБСЄ затримали на півгодини на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.

Теги: Корупція арешт Випуск новин Війна на Донбасі Віктор Янукович Судді
Джерело: 24 Канал
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