Випуск новин за 22:00: Суд над Януковичем. Арешт майна судді Вовка

У випуску новин за 10 серпня станом на 22:00 – суд у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича перенесли на 15 серпня. Майно судді окружного адміністративного суду Павла Вовка тепер під арештом.

Також у випуску: НАБУ збирається створити окрему групу, яка розслідуватиме корупцію у військовому секторі та в "Укрзалізниці". Просто з-під носа у поліцейських вкрали їхнє ж авто, злякавши копів гранатою. Патруль ОБСЄ затримали на півгодини на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.

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