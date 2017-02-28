Випуск новин за 22:00: Зброя з Криму у Сирії. Ситуація в Авдіївці

У випуску новин 27 лютого за 22:00 – Росія з окупованого Севастополя відправила до узбережжя Сирії фрегат з крилатими ракетами. Після обстрілів бойовиками, ситуація навколо Авдіївки залишається напруженою. Проте в самому місті вдалося відновити електропостачання.

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