Випуск новин за 22:00: Зброя з Криму у Сирії. Ситуація в Авдіївці
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У випуску новин 27 лютого за 22:00 – Росія з окупованого Севастополя відправила до узбережжя Сирії фрегат з крилатими ракетами. Після обстрілів бойовиками, ситуація навколо Авдіївки залишається напруженою. Проте в самому місті вдалося відновити електропостачання.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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