Випуск новин за 23:00: Женевський автосалон. Підтримка України від США

У випуску новин 7 березня станом на 23:00 – 87 Женевський автосалон відчинив двері для преси. Питання України є фундаментальним для США, переконує держсекретар Сполучених Штатів.

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