Випуск новин за 23:00: Женевський автосалон. Підтримка України від США
Випуск новин 00:36, сьогодні 54 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня станом на 23:00 – 87 Женевський автосалон відчинив двері для преси. Питання України є фундаментальним для США, переконує держсекретар Сполучених Штатів.
Також у випуску:
Згадали про збитий малайзійський Boeing та "цікаві" знахідки у шахтах – другий день слухань у міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії.
Без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров.
Миколаївські студенти самотужки вирішили боротися із "групами смерті" у соцмережах.
Гучні судові процеси: яка їх подальша доля.
Які сюрпризи готує весна: синоптики склали прогноз погоди на наступні 3 місяці.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
У Донецьку почалась паніка через Авдіївку, – місцеві2 лютого , 17:46 1
Військові пояснили наявність українських танків поблизу лінії зіткнення3 лютого , 10:35 4
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32