Випуск новин за 23:00: Скандал в Раді через Найджела Брауна. Нафта в городі селян на Львівщині

У випуску новин 16 березня станом на 23:00 – чому деякі депутати поспішають з кандидатурою Найджела Брауна на посаду аудитора НАБУ. На Львівщині селяни на власному подвір’ї виявили нафтові родовища.

Також у випуску: Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави. Рада ухвалила закон про заочне засудження. Як в областях підтримали торгову блокаду ОРДЛО.

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