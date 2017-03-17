Випуск новин за 23:00: Скандал в Раді через Найджела Брауна. Нафта в городі селян на Львівщині
Випуск новин 01:32, сьогодні 13 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 23:00 – чому деякі депутати поспішають з кандидатурою Найджела Брауна на посаду аудитора НАБУ. На Львівщині селяни на власному подвір’ї виявили нафтові родовища.
Також у випуску:
Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави.
Рада ухвалила закон про заочне засудження.
Як в областях підтримали торгову блокаду ОРДЛО.
Джерело: 24 Канал
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