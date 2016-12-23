Випуск новин за 23:00: Трамп і ядерна зброя. Епопея "Приватбанку"
Випуск новин 23:58, 22 грудня 61 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 23:00 – Дональд Трамп хоче розширити ядерний потенціал Сполучених Штатів.
Також у випуску:
Вхід на різдвяні ринки у Берліні тепер за бетонними огорожами.
Разом з підвищенням мінімальної заробітної платні і рекордними видатками на оборону.
"ПриватБанк" став державним офіційно.
Джерело: 24 Канал
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