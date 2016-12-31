Випуск новин за 23:00: В Києві біля палацу спорту стріляли у чоловіка та жінку

У випуску новин 30 грудня станом на 23:00 – невідомий напав на чоловіка та жінку в центрі Києва. Обох поранених госпіталізували.

Також у випуску: В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство. Бойовики не припиняють стріляти: репортаж з передових позицій. За словами Чубарова, Пінчук закликає Україну до капітуляції.

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