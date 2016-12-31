Випуск новин за 23:00: В Києві біля палацу спорту стріляли у чоловіка та жінку
Випуск новин 23:58, 30 грудня 72 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 23:00 – невідомий напав на чоловіка та жінку в центрі Києва. Обох поранених госпіталізували.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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