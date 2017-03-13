Випуск новини за 19:00: Тиск на Марушевську. Самойлова і Євробачення-2017
Випуск новин 23:06, сьогодні 126 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 19:00 – тиск на колишню голову Одеської митниці Юлію Марушевську продовжується.
Також у випуску:
Більшість українців не хоче бачити Самойлову на Євробаченні у Києві.
СБУ та КОРД захопили редут блокади Донбасу в Кривому Торці.
Екс-генконсулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в залі суду повторно вручили підозру.
Джерело: 24 Канал
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