Випуск новини за 23:00: Чи понесе хтось покарання за незаконні статки в е-деклараціях

У випуску новин 17 лютого станом на 23:00 – Півроку з часу подання декларацій. Хто з чиновників відповів перед законом за свої незаконні статки.

Також у випуску:

У Авдіївці є поранені діти. Місто знову обстрілюють з танків.



Про що говорив президент Порошенко у Мюнхені.



Вітчим побив до смерті 6-річну дівчинку.

13 тисяч українських підлітків, які можуть стати самогубцями.

Хто у соцмережах підлітків до самогубства.