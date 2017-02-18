Випуск новини за 23:00: Чи понесе хтось покарання за незаконні статки в е-деклараціях
Випуск новин 23:58, 17 лютого 280 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 23:00 – Півроку з часу подання декларацій. Хто з чиновників відповів перед законом за свої незаконні статки.
Також у випуску:
У Авдіївці є поранені діти. Місто знову обстрілюють з танків.
Про що говорив президент Порошенко у Мюнхені.
Вітчим побив до смерті 6-річну дівчинку.
13 тисяч українських підлітків, які можуть стати самогубцями.
Хто у соцмережах підлітків до самогубства.
Джерело: 24 Канал
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