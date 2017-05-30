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Вищий господарський суд остаточно підтвердив права нових власників приміщення ФК "Софійський"

11:28, сьогодні 84 Читать новость на русском
Вищий господарський суд
Вищий господарський суд / aam.net.ua

Вищий господарський суд України своїм рішенням підтвердив права компанії "БФ Груп" на володіння приміщенням в центрі столиці, де раніше був розташований фітнес-клуб "Софійський".

Такий висновок було ухвалено на засіданні суду 29 травня, повідомляє РБК Україна.

Підставою для такого рішення стала доведена в суді фіктивність договорів оренди і суборенди колишніх власників клубу.

Нерухомість, розташована в Києві на провулку Рильського-5, стала причиною судової суперечки між колишніми власниками і компанією "БФ Груп", яка придбала її з дотриманням всіх норм законодавства в грудні 2016 року. Протягом п’яти місяців представники компанії не могли потрапити в приміщення через спротив колишніх власників.

За словами директора "БФ Груп" Юрія Грищенка, колишня власниця Ірина Рябченко і члени її сім’ї вимагали "компенсацію" за доступ до приміщення. При тому право власності вони втратили задовго до того, оскільки взяли кредит $15 млн під заставу цієї нерухомості в Swedbank, але повернули лише $230 тис.

"Втративши право власності на приміщення в результаті невиплати взятих кредитів перед третіми особами, Ірина Рябченко також перешкоджала Виконавчій службі, яка наклала арешт на майно в забезпечення боргів по сплаті судового збору", – йдеться в повідомленні.

Компанія "БФ Груп" офіційно взяла на себе зобов’язання збереження майна клуба до зняття арешту і пропонує всім співробітникам фітнес-клубу "Софійський" "погасити заборгованості по зарплаті, що їх було сформовано колишніми псевдоорендарями приміщень".

Крім того, "БФ Груп" принесла вибачення всім клієнтам фітнес-клубу, яким колишні власники видавали абонементи навіть після того, як втратили право на користування приміщенням.

"Компанія пропонує клієнтам фітнес-клубу компенсувати понесені втрати і гарантує своє сприяння для подання колективних позовів за завдані збитки через недобросовісні дії керівництва фітнес-клуба "Софійський", – заявили в "БФ Груп".

Теги: Київ
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