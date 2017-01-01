Витівки сепаратистів на Закарпатті. На будівлі ОДА таємно вивісили свій прапор

На Закарпатті учасники "Підкарпатської русі", які виступають за автономію краю, вивісили на будівлі ОДА свій прапор.

Про це розповів керівник організації "Карпатська Січ" Січ Тарас Деяк.

За його словами, ця організація виступає за автономію Закарпаття і вважає, що Україна окупант по відношенню до області. Він додав, що фінансується безпосередньо з Москви.

"Під Новий Рік хотіли тишком провокацію влаштувати? Ми не допустимо дестабілізації краю та поширення сепарської пропаганди. 2017 рік - рік вашого фіаско, ми "потурбуємось" про вас", – написав Деяк.

Згодом він додав, що прапор вже зірвали з будівлі, а винуватців затримали. Вони дають покази в стінах СБУ.

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