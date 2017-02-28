Вийшов смартфон з потужною камерою для селфі

У Барселоні представили китайський смартфон Gionee A1 Plus з подвійною селфі-камерою на 20 Мп з окремим спалахом.

У такий спосіб компанія Gionee вирішила збільшити якість фотографій для селфі, наголошується в прес-релізі.

Пристрій отримав 6-дюймовий екран формату 1080p, а працює смартфон A1 Plus під управлінням процесора Helio P25 в парі з 4 Гбайт ОЗУ.

Gionee A1 Plus оснастили вбудованим накопичувачем на 64-Гбайт і батареєю на 4550 мАг.

Проте основна камера поступається фронтальній за кількістю мегапікселів. Так, фронтальна камера оснащена модулем на 20 мегапікселів, зі світлосилою f/2,0 і технологією, яка, за запевненнями Gionee, дозволяє захоплювати вчетверо більше світла.

Китайський гаджет буде поставлятися з попередньо встановленою ОС Android 7.

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