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Війська НАТО не готові до загрози із сторони Росії, – британський генерал

20:55, сьогодні 1103 Читать новость на русском
Річард Барронс
Річард Барронс / Weekly Worker

Війська Великобританії та НАТО не готові до тих поточних загроз, які може нести Росія.

Про це колишній командувач об'єднаних сил Великої Британії генерал Річард Берронс заявив в ефірі BBC.

За його словами, обіцяна міністром оборони Великобританії Майклом Феллоном мета за два роки довести стан збройних сил Об’єднаного Королівства до можливості миттєвої реакції на війну з Росією потребують "великої інтенсифікації організаційно-планових робіт і збільшення оборонних потужностей".

Сер Річард Берронс заявив, що війська НАТО зараз перебувають у стані повної демобілізації, а не високої боєздатності. Відтак на даний час вони не пристосовані до боротьби з Росією, і тим, що вона може продемонструвати.

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Теги: Політика НАТО Великобританія
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