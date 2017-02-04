Військові готові до будь-якого розвитку подій на Донбасі, – генерал-майор

Збройні Сили України готові до будь-якого варіанту розвитку подій на окупованому Донбасі.

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, повідомляє прес-служба Міноборони.

Збройні Сили України готові до будь-якого варіанту розвитку подій, але водночас докладають усіх зусиль аби відбулося зниження напруги та продовжилося виконання Мінських домовленостей,

– сказав він.

Петренко додав, що ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно складною та напруженою.