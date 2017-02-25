Військовий автомобіль насмерть збив жінку в зоні АТО

На Донеччині військовий автомобіль насмерть збив місцеву жительку.
Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, смертельна аварія трапилися зранку о 9:30, 25 лютого, поблизу населеного пункту Старогнатівка Волноваського району.
Водій військового автомобіля ЗІЛ-131 здійснив наїзд на місцеву жительку, в результаті чого вона померла,
– йдеться у повідомленні штабу.
Наразі триває розслідування всіх причин та обставин аварії.
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Довідка: Військовий автомобіль ЗІЛ-131 – армійський вантажний автомобіль Московського автозаводу імені Лихачова. Місце виробництва – Росія.