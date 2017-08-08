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Військовий вертоліт розбився в Ізраїлі: є жертви

09:01, сьогодні 158 Читать новость на русском
Військовий вертоліт Apache розбився в Ізраїлі
Військовий вертоліт Apache розбився в Ізраїлі / Фото із відкритих джерел

На півдні Ізраїлю на базі військово-повітряних сил під час тренувального польоту розбився бойовий вертоліт Apache.

Як пише Washington Post, внаслідок аварії один пілот загинув, другий важко травмований.

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Загиблим пілотом виявився 43-річний майор Девід Зоар із Хайфи.

Другого пілота одразу госпіталізували.

За попередньою інформацією, гвинтокрил зазнав аварії внаслідок нещасного випадку, остаточні причини має встановити слідство.

Однак на час розслідування командування ВПС Ізраїлю ввело заборону на польоти всіх військових вертольотів.

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Теги: Ізраїль Жертви Катастрофа військового вертольота
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