Візовий режим для українців спростила одна зі східних країн

Щоб отримати дозвіл на в’їзд у Катар, громадянам України та ще 80 країн достатньо буде пред’явити дійсний закордонний паспорт по прибутті до цієї країни.

Про це повідомляє visitqatar.qa.

Зазначимо, що при цьому громадяни 33 країн матимуть право перебувати на території Катару без візи упродовж 90 днів протягом 180 днів, громадяни ще 47 країн – упродовж 30 днів.

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Зокрема на сайті вказується, що 90-денне безвізове перебування стосується громадян Німеччини, Франції, Туреччини та більшості країн ЄС. Протягом 30 днів вільно перебувати у Катарі зможуть громадяни України, Грузії, Білорусі, Росії, Молдови, Австралії, США, Японії, Великобританії та інших держав.