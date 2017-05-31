В Кабміні заблокували "ВКонтакте", проте "забули" про інші сайти

"ВКонтакте", "Яндекс" і Mail.ru вже заблоковані у приміщенні Кабінету Міністрів України. Проте інтернет-провайдер, що обслуговує уряд, закрив доступ лише до частини заборонених російських інтернет-ресурів.

Про це повідомляє видання "Українські Новини".

Зазначається, що у приміщенні Кабміну через точку доступу Wi-Fi більше не можна зайти у вказані російські соцмережі, натомість досі для користувачів доступний сайт "Однокласники".

Додамо, що станом на 24 травня на території Кабінету міністрів можна ще було користуватись усіма російськими сайтами, забороненими в Україні

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Перевірка інтернет-з'єднання через Speedtest показує, що постачальником є провайдер Adamant telecommunication company.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.