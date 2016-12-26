Вкладіть трохи більше сенсу у слова "Героям слава!", – журналіст про загиблих військових

Українці продовжують нести втрати через війну на сході України. І така ситуація доволі сильно резонує з ситуацією на решті території країни.

В той час як Світлодарській дузі тривають запеклі бої, інші "учасники" війни підписують "мінські домовленості" та ведуть перемовини з терористами, які ніяк не вберігають життя українських бійців. Інші ж українці активно сперечаються про свій "патріотизм" у соціальних мережах.

Коли наступного разу будете забуття кричати "Героям слава!", згадайте це фото і вкладіть трохи більше сенсу в ваші слова. Якщо хто не знає, на фото в пластикових мішках несуть тіла двох загиблих на Світлодарці солдатів, які повернули нам окупанти,

– написав з цього приводу журналіст Володимир Рунець.

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