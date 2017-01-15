Влада Німеччини готується до масових кібератак під час виборів

Влада Німеччини активно готується відбивати хакерські атаки під час вересневих виборів в бундестаг.

Зокрема, хакерських атак в ході виборів очікує федеральний уповноважений по проведенню виборів Дітер Заррайтер.

Ми готуємося до різноманітних наступальних стратегій при кібератаках, програємо різні сценарії,

– прокоментував він.

Потужності обчислювального центру вже потроєні, можливо, крім того, будуть змінені комп'ютери і місця їх розташування. В екстреній ситуації можна буде скористатись урядовим центром кіберзахисту.

Заррайтер запевнив, що з технічної точки зору парламентські вибори "захищені проти всяких спроб маніпулювання".

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Разом з тим він попередив про небезпеку фейкових новин, які можуть зіграти важливу роль і безпосередньо в день голосування – наприклад, якщо з'являться повідомлення про те, що закриті конкретні виборчі дільниці.

Щоб нейтралізувати дію підроблених новин, планується використовувати соціальні мережі, зокрема, буде створено спеціальний канал в Twitter.

На випадок надзвичайної ситуації Дітер Заррайтер готовий використовувати такі класичні засоби передачі інформації, як телефон і факс, щоб підготувати попередні офіційні результати голосування вже в день виборів.