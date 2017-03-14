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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Влада протягом двох років не змогла пояснити людям, чому потрібна торгівля з бойовиками, – Найєм

09:39, сьогодні 50
Блокувальники на Донбасі
Блокувальники на Донбасі / Фото з Facebook "Штаб блокади торгівлі з окупантами"

Народний депутат України Мустафа Найєм переконаний, що у випадку, якщо правоохоронці застосували силу до блокувальників під час зачистки редуту в Кривому Торці, то конкретних осіб, які причетні до цієї зачистки, необхідно притягнути до відповідальності.

Про це нардеп заявив у коментарі журналісту "24".

"Ми маємо отримати конкретну інформацію про те, як відбувались ці так звані "контрдиверсійні операції". Якщо ми побачимо, що дійсно проти людей, які там стоять, використовували силу – треба вимагати відповідальності чиновників, які до цього причетні. Це конкретні начальники підрозділів Національної поліції, Національної гвардії, якщо вона там була задіяна, і, звісно, це антитерористичний центр, який відповідає за цей сектор", – зазначив Найєм.

Влада протягом двох років не змогла знайти відповідей і пояснень людям – чому потрібна ця торгівля. І зараз виглядає ситуація таким чином, що саме за ці два роки на цій торгівлі заробляли конкретні енергогенеруючі компанії, конкретні політики і чиновники,
– додав він.

Народний обранець також зазначив що блокада як акція для привернення уваги до проблеми контрабанди виявилась ефективною.

"Я вважаю, що блокада як постійний захід, який перекриє всю територію і доступ до цієї території – це, можливо, не зовсім правильний шлях. Але як акція, яка привернула увагу до цієї ситуації, до контрабанди, до торгівлі не як форми підтримки зв’язку із цією територією, а для заробляння грошей – як акція це дійсно був ефективний метод і іншого виходу не було", – пояснив свою точку зору Найєм.

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".

Вночі більшість із затриманих блокувальників відпустили.

Теги: Україна Політика Блокада Мустафа Найєм Поліція
Джерело: 24 Канал
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