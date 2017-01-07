Волонтер розповів, як "Укрзалізниця" пропонує проїхатись за 15 тисяч гривень

Український волонтер Олександр Рудоманов поділився своїми враженнями від поїздки з Києва до Львова у новому вагоні-салоні від "Укрзалізниці".

Про це він написав у своєму блозі на ресурсі Lb.ua.

Щодо вартості проїзду, то окрім зазначеної на офіційному сайті ціни за 11 місць СВ з урахуванням коефіцієнтів гнучкого регулювання (ціна залежить від дати і дня тижня) та вартості зворотного повернення даного вагону, вам також доведеться додатково сплатити: комісійний збір сервісного центру (500 гривень), вартість користування комплектами постільної білизни (210 гривень) і найголовніше – вартість оренди самого вагона, яка розраховується погодинно. Час оренди розраховується як тривалість проїзду + 2 години: одна година на подачу вагона, друга – на висадку. У нашому випадку вартість оренди складала 800 гривень за годину. А от інші вагони Південно-Західної філії виявилися дорожчими десь у півтора рази. У підсумку поїздка з Києва до Львова обійшлася близько 15 тисяч гривень,

– зауважив автор.

За його словами, VIP-вагон варто замовляти заздалегідь, однак інформацію про вартість проїзду за потрібним вам маршрутом вам ніхто одразу не скаже.

Термін обробки вашої заявки не регламентується та може виявитися так, що УЗ не матиме технічної можливості включити його до складу потрібного поїзда за обраним вами маршрутом, або ж обраний вами вагон може бути зайнятий на потрібну дату, або ж просто бути на ремонті. Однак, вагон-салон можна замовити у складі будь-якого регулярного поїзда. Також є можливість перепричіпки з одного поїзда на інший, але за умови, якщо поїзд стоїть на станції більше 15 хвилин. Найпопулярнішими зараз є маршрути в західному напрямку до Ужгорода та Івано-Франківська,

– підкреслив волонтер.

Рудоманов додав, що вагон, в якому він їхав, виготовлено в 1985 році на заводі "Аммендорф" в Німеччині, але у грудні 2013 року він пройшов капітально-відновлювальний ремонт у Дніпрі на заводі "Дніпровагонрембуд", під час якого повністю було замінено внутрішнє обладнання та елементи кузова.

Вагон обслуговує бригада з двох провідників, які розміщуються у двох службових купе. В одному відпочивають, в іншому – чергують. Є простора кухня, де одночасно вільно можуть роміститися чотири особи. Окрім місця для нарізання їжі та умивальника, на кухні є холодильник з морозильною камерою, електроплита, мікрохвильовка, каво машина та ще деякі прилади. Після кухні йде звичайне купе на 4 особи. А наступне приміщення – це зала засідань: тут є крісла та невеличкий диванчик, посередині – стіл, навпроти дивану у стіну вмонтовано телевізор з відеоплеєром. Передостанній відділ – купе підвищеного комфорту. В кімнаті є розетки, тумбочки та плазма навпроти ліжка. В кінці вагона - просторий санвузол: унітаз, умивальник, душова кабіна з гарячою та холодною водою, рушники та мило,

– розповів активіст.

Крім того, волонтер зазначив, що загальна кількість вагонів-салонів у ПАТ "Укрзалізниця" – 12 штук: 5 вагонів у Південно-Західній філії, по 2 вагони – у Львівській, Одеській та Придніпровській філіях, ще один вагон-салон пропонує Південна філія. Кожен з них має свій інтер’єр.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" розповідав про один з таких вагонів, що курсував за маршрутом Київ – Ужгород.