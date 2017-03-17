Вони собі вени обрізають, – донеччани про блокаду

Жителі окупованого Донецька висловились щодо блокади Донбасу з боку України.

Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці проекту "Донбас. Реалії".

Зауважимо, що здебільшого донеччани висловилися проти блокади, аргументуючи це тим, що Україна обмежує їхні права.

"Чому нас позбавляють спілкування з нашими близькими та взагалі чому ми маємо обмеженими в рамках вирішення наших проблем", – зауважила одна з респонденток.

Крім того, один із жителів окупованого Донбасу назвав блокаду "несусвітньою дурістю".

"Вони просто собі вени обрізають... Вони думають, що ми без них не виживемо? Виживемо", – наголосив другий чоловік.

Загалом, донеччани вважають, що рішення про блокаду повернеться сторицею самій Україні, оскільки їй без Донбасу буде ще гірше.

"Ми є українцями, але тим не менше вони нас блокують", – додала одна із жительок столиці краю.

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Нагадаємо, 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень з окупованих територій Донецької та Луганської областей.