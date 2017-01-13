Впродовж року інклюзивну освіту запровадять ще у 3 регіонах України
17:47, сьогодні 157 Читать новость на русском
Поки що вона працює лише в Київській, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
Це особливий підхід до навчання дітей з особливими потребами у звичайних загальноосвітніх закладах. Усього в Україні – близько 700 тисяч дітей із порушенням психофізичного розвитку.
І лише 10% із них навчаються в інклюзивних школах, а решта фактично не має змоги пристосовуватись до життя.
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За словами дружини Президента Марини Порошенко, нині інклюзивну освіту в Україні роблять більш доступною та простою. І вже за 3 роки такі класи для особливих школярів мають з'явитися по всій Україні.
Джерело: 24 Канал
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