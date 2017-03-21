Все, чим пишається Росія – міфи, – російський журналіст

Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко стверджує, що Росія – країна-носій абсолютно радянського менталітету, якій немає чим пишатися, а все, що підносять як досягнення її величі є всього-на-всього міфами.

Як він пише на своїй сторінці у Facebook, нещодавно "Левада-центр" провів опитування, чим пишаються росіяни.

За його результати, найбільше росіяни пишаються перемогою у Великій Вітчизняній війні, далі йде "Повернення Криму до складу Російської Федерації", а на третій сходинці опинився політ Гагаріна в космос.

Це все зрозуміло. Але є два моменти, які дуже хотілося б відзначити. По-перше, насправді, росіяни не пишаються нічим. Росія – країна-носій абсолютно радянського менталітету: закрити очі та пройти, зробити вигляд, що нічого не бачив, кричати на мітингах те, що тобі каже партія, а опісля крити її матом. Тому росіяни, насправді не пишаючись нічим. Показово вони будуть пишатися тим, що їм скаже зомбоящик. Скажуть перемогою у Великій Вітчизняній війні – будуть перемогою у Великій Вітчизняній війні. Скажуть Кримом – будуть Кримом. Скажуть Трампом – будуть Трампом. А скажуть Обамою – будуть і Обамою,

– наголошує журналіст.

За його словами, рівно так і було вісім років тому, коли перемога Обами викликала в Росії шквал національної гордості, оскільки тоді росіяни чомусь думали, що Барак Обама – це їхнє досягнення.

"Перезавантаженням є це все. Ця гордість, втім, зникла так само швидко, як зараз випаровується гордість від звитяги Трампа, яка – ну, а як інакше! – також є нашим досягненням, але тут цього не пам'ятають, бо і пам'ять тут точно така ж, як і гордість – як у золотої рибки, триває три дні. А потім можна пишатися всім по-новому, коло за колом. Рецесія", – підкреслює автор.

Також він зазначає, що Росія – країна, яка не здатна ані співчувати, ані не спроможна пишатися.

"Гордість завжди нерозривно пов'язана з соромом. А якщо ти не здатен відчувати сором – не зможеш бути здатним відчувати і гордість", – стверджує він і як приклад наводить часті випадки в Росії, коли з автобусів у люті морози примусово висаджують дітей-інвалідів-безхатченків.

Це називається "моральна ідіотія" або "моральна кастрація". Насильницька моральна кастрація, яку було проведено над цілими народами в епоху Великого терору, коли було вирізано все небажане, та яка увінчалася повним успіхом. З тих пір Росія – це країна-цинік, якій плювати і на сором, і на гордість. Тут не соромляться відмовлятися від своїх чоловіків, за гроші погоджуючись ховати їх в безіменних могилах під номерами,

– зауважив Бабченко.

Крім того, журналіст оприлюднив і другий аспект щодо гордості росіян, який є "набагато цікавішим".

"Окрім перших трьох пунктів, росіяни "пишаються" ще й такими: перетворення країни в радянські часи в одну з провідних промислових держав в світі, досягнення російської науки, слава російської зброї, боротьба з татаро-монгольським ярмом, захист Європи від навали зі Сходу, дух російської вольниці, волелюбність. Разом з перемогою у Великій Вітчизняній, поверненням Криму і виходом в космос – це все дуже цікаві пункти. Але справа в тому, що всі вони є міфами, повним, абсолютними міфами. Нічого з перерахованого не було в реальності, як це підносять респондентам", – наголошує росіянин.

Згодом журналіст пояснює свої судження.

Відтак, на його думку, Велика Вітчизняна війна була лише частиною Другої світової, і єдиною країною, яка її пройшла від початку до кінця є Великобританія.

Щодо так званого "приєднання" Криму, то це всього-на-всього "загарбницька війна, анексія та окупація".

Крім того, Бабченко стверджує, що вся промислова міць, успіхи у зброярстві та навіть польоти у космос – заслуги не росіян, а американців, німців і чехів.

"Єдине, що СРСР побудував сам, без проклятих буржуїнів, це Біломорканал. Який виявився нікому не потрібним і яким давно вже ніхто не користується. У підсумку маємо країну, яка не пишається нічим, що відбулося в реальності. І пишається усіма вигаданими нею казками про велич", – наголошує автор.

Також Аркадій Бабченко додає, що великими стають лише ті, країни, які живуть в реальності , які знають про себе все – всі свої світлі та всі темні моменти історії – осмислюють їх та вживають заходів до неповторення їх в майбутньому, однак про Росію поки говорити так зарано.

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