Всі російські банки в України ведуть переговори про продаж

Проте українським вкладникам немає чого боятися.

Усі російські банки в Україні ведуть перемовини про продаж, тому невдовзі можуть покинути український ринок, заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, пише "Інтер".

Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж. І ми, як регулятор банківського ринку, вважаємо, що це найкращий спосіб покинути ринок України, тому що в сьогоднішніх умовах, на жаль, про якийсь подальший розвиток цих банків на території України говорити, звичайно, не можна,

– зазначила вона.

За словами Рожкової, у такому випадку українським вкладникам побоюватися нічого. Це цивілізований спосіб вийти з такої безперспективної ситуації. Адже самі банки працюватимуть і надалі, просто у них зміниться власник.