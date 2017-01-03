Вєсті Кремля. History. Як Ту-144 став ідеологічною зброєю і програв

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. History" – про літак, який для СРСР обігнав простір і час, і став гордістю "1/6 земної суші". Один з двох надзвукових пасажирських літаків у світі – Ту-144.

26 грудня 1975 року в Алма-Аті з оркестром та з першими членами партії зустрічають надзвуковий Ту-144. На борту всього 4 члени екіпажу і пошта. Для того, щоб здолати 4 тисячі кілометрів, Ту-144 знадобилося усього дві години. Потягом було їхати у 25 разів довше.

Ту-144 хоч і позиціонувався як пасажирський літак, насправді був зброєю. Ідеологічною зброєю. В часи Холодної війни Захід та Схід змагалися не лише кількістю ядерних ракет, але й мирними досягненнями, одним з яких стало протистояння цивільної авіації. Битву титанів вели Ту-144 і Конкорд.

Британсько-французький проект "Aerospatiale-BAC Concorde", який розробляли з кінця 1950-х років, потрапив до СРСР в результаті промислового шпигунства. Ідеологом радянського надзвукового лайнера став Микита Хрущов. Генсек прагнув показати Заходу "кузькіну мать" усіма доступними засобами.

Знаючи усі основні параметри Конкорда та приблизні принципи надзвукового літака, за діло взялися батько та син Туполєви.

Читайте також: Вєсті Кремля. History. Ядерний поїзд СРСР: правда чи вигадка

Перший прототип вийшов з цехів Туполєвського КБ 31 грудня 1968 року. Завдяки роботі у три зміни Ту-144 зміг вперше полетіти на три місяці раніше від Конкорда. Таким чином здобувши важливу ідеологічну перемогу, ставши улюбленцем вищого партійного керівництва і генсека Брежнєва.

Та літак переслідували невдачі.

3 червня 1973 року на авіаційному салоні у французькому Ле-Бурже, через три хвилини після зльоту Ту-144 закладає крутий віраж, починає стрімко падати і розвалюється в повітрі. Гинуть усі шестеро членів екіпажу та 8 глядачів на землі. За офіційними даними причина падіння – різкий маневр, неофіційна – відмова системи керування.

Друга авіакатастрофа сталась у 1978 році під час тестового польоту. Завдяки майстерності пілотів, Ту-144 вдалося посадити, але загинуло двоє бортінженерів.

Крім катастроф, лайнер мав серйозні проблеми з обслуговуванням. В теорії його могли приймати 18 радянських аеропортів, на практиці – всього три.

Через це, а також надзвичайне здорожчання палива, проект Ту-144 закрився через два роки після початку експлуатації – у 1979 році. Останній політ модифікований лайнер здійснив у 1999 році, у якості летючої лабораторії.

Читайте також: Вєсті Кремля. History. Хто насправді першим полетів у космос

Після розвалу СРСР залишки Ту-144 розпиляли на метал, залишивши три екземпляри у авіаційних музеях.