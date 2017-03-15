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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно

Вєсті Кремля 00:02, сьогодні 29

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.03 – хоча Ілон Маск як ніхто близько "підійшов" до Марса, росіяни планують все змінити після 2030 року. Після розслідування Навального, російський прем'єр, вочевидь, захворів на "вірус Насірова" і зник з усіх радарів.

Також у випуску:

Рамзан Кадиров навчився викликати землетруси.

Воронеж вирішив відмовитись від благ цивілізації та піти проти прогресу й історії.

Теги: Марс Володимир Жиріновський Рамзан Кадиров Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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