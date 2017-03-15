Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.03 – хоча Ілон Маск як ніхто близько "підійшов" до Марса, росіяни планують все змінити після 2030 року. Після розслідування Навального, російський прем'єр, вочевидь, захворів на "вірус Насірова" і зник з усіх радарів.

Також у випуску: Рамзан Кадиров навчився викликати землетруси. Воронеж вирішив відмовитись від благ цивілізації та піти проти прогресу й історії.

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