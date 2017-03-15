Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля 00:02, сьогодні 29
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.03 – хоча Ілон Маск як ніхто близько "підійшов" до Марса, росіяни планують все змінити після 2030 року. Після розслідування Навального, російський прем'єр, вочевидь, захворів на "вірус Насірова" і зник з усіх радарів.
Також у випуску:
Рамзан Кадиров навчився викликати землетруси.
Воронеж вирішив відмовитись від благ цивілізації та піти проти прогресу й історії.
Джерело: 24 Канал
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