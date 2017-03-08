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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення "летючого палацу" Кадирова

Вєсті Кремля 21:47, сьогодні 1 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 08.03 – у той час, коли феміністки штурмували кремлівські стіни, Володимир Путін опинився у пологовому будинку. Васал Кадирова репер Тіматі показав "летючий палац" очільника Чечні.

Також у випуску:

Криваві гастролі "Семи сімеонів".

Абсурдне ноу-хау від авіакомпанії "Побєда".

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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