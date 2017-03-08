Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення "летючого палацу" Кадирова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 08.03 – у той час, коли феміністки штурмували кремлівські стіни, Володимир Путін опинився у пологовому будинку. Васал Кадирова репер Тіматі показав "летючий палац" очільника Чечні.

Також у випуску: Криваві гастролі "Семи сімеонів". Абсурдне ноу-хау від авіакомпанії "Побєда".

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