Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення "летючого палацу" Кадирова
Вєсті Кремля 21:47, сьогодні 1 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 08.03 – у той час, коли феміністки штурмували кремлівські стіни, Володимир Путін опинився у пологовому будинку. Васал Кадирова репер Тіматі показав "летючий палац" очільника Чечні.
Також у випуску:
Криваві гастролі "Семи сімеонів".
Абсурдне ноу-хау від авіакомпанії "Побєда".
Джерело: 24 Канал
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