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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Вєсті Кремля. Слівкі. Кого "бомбив" Пєсков. Втеча Жиріновського

Вєсті Кремля 21:48, сьогодні 326 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 березня – дочка найбагатшого "таксиста" Росії Дмитра Пєскова розповіла про бідне дитинство. Зважаючи на те, що Жиріновський зібрався колонізувати Марс, цій планеті краще лишатись незаселеною якомога довше .

Також у випуску:

РПЦ прирівняла Поклонську до святих.

Криваві гастролі "Семи сімеонів".

Національне музичне ноу-хау Росії до ЧС-2018.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Жиріновський РПЦ
Джерело: 24 Канал
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