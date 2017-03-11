Вєсті Кремля. Слівкі. Кого "бомбив" Пєсков. Втеча Жиріновського
Вєсті Кремля 21:48, сьогодні 326 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 березня – дочка найбагатшого "таксиста" Росії Дмитра Пєскова розповіла про бідне дитинство. Зважаючи на те, що Жиріновський зібрався колонізувати Марс, цій планеті краще лишатись незаселеною якомога довше .
Також у випуску:
РПЦ прирівняла Поклонську до святих.
Криваві гастролі "Семи сімеонів".
Національне музичне ноу-хау Росії до ЧС-2018.
Джерело: 24 Канал
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