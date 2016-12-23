Вєсті Кремля. У Жириновського впав. Ще одна республіка
Вєсті Кремля 00:31, сьогодні 642 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.12 – рейтинг Володимира Жириновського неочікувано впав. Росіяни замислили нову нікому непотрібну республіку.
Також у випуску:
Які російські політики очолили ТОП довіри та недовіри.
Стрєлков-Гіркін у пошуках роботи.
Загадкова російська душа у пошуках спокою покидає Землю та відправляється у космос.
В Росії повісилась ялинка.
Джерело: 24 Канал
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