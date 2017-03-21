Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21.03 – В Савченко переважно виникають проблеми через доволі своєрідне ставлення до терористів. Але цього разу Надія вляпалась у міжетнічний скандал. Олег Ляшко вирішив опанувати техніку приниження поглядом, і вже обробив свою першу жертву.

Також у випуску: Нова страшилка від російських ЗМІ про Україну. Війни через податкову міліцію в парламенті. Богдан Яременко розповів до якого курйозу можуть довести "владофіли"

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