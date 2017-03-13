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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Вєсті.UA. "Інтимні зони" Тимошенко. Савченко вирішила стати жінкою

Вєсті.UA 19:54, сьогодні 302 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.03 – Надія Савченко вирішила знову всіх здивувати і такого точно ніхто не очікував. Юлія Тимошенко отримала свою хвилину слави, щоправда, специфічну.

Також у випуску:

Мало хто знає, але далеко не всі українці знайомі із програмою "Радикальної партії" Олега Ляшка.

50 країн світу, де життя найдешевше.

Український генерал переплюнув "лєгітімного".

Теги: Вєсті.UA Надія Савченко Юлія Тимошенко Олег Ляшко Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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