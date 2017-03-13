Вєсті.UA. "Інтимні зони" Тимошенко. Савченко вирішила стати жінкою

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.03 – Надія Савченко вирішила знову всіх здивувати і такого точно ніхто не очікував. Юлія Тимошенко отримала свою хвилину слави, щоправда, специфічну.

Також у випуску: Мало хто знає, але далеко не всі українці знайомі із програмою "Радикальної партії" Олега Ляшка. 50 країн світу, де життя найдешевше. Український генерал переплюнув "лєгітімного".

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