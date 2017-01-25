20:13
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, сьогодні
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 19:00: Корупція на Укрзалізниці. Постачання Росією зброї на Донбас
Випуск новин
19:52, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах

Вєсті.UA 19:17, сьогодні 194 Читать новость на русском

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 25 січня – лідер "радикалів" настільки перейнявся проблемою села, що купив там нерухомість за декілька мільйонів гривень. У Сумах освітою займатиметься капуцин.

Також у випуску:

Боєць "Правого сектора" назвав головні проблеми України.

Привид комунізму блукає Європою. І в нього український паспорт.

Боря Мойсеєв вирішив відкрити школу в Криму.

Теги: Вєсті.UA Новини Криму Олег Ляшко Петро Симоненко Правий сектор Суми освіта
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну
сьогодні, 17:45 Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну
7 3703
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
сьогодні, 16:31 Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
Євгенія Мазур 3 3671
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 15:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 1423
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1 4294
Розумію лише державну мову в Україні, – поліцейський з Кременчука закохав інтернет
9 грудня 2016 , 11:40 248
3200 українці не побачать – Розенко назвав реальну суму мінімалки
 18 листопада 2016 , 09:25 49
У Пентагоні розповіли, чому Путін не може піти з Донбасу
 6 жовтня 2016 , 19:10 1
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
 31 грудня 2016 , 18:44
Вєсті.UA. Тимошенко знову в тюрмі. Ростовський вірус підкосив Януковича
 15 грудня 2016 , 18:48
Вєсті.UA. Чому Тимошенко змінила імідж. Кличко навчився танцювати хіп-хоп
 30 серпня 2016 , 19:14
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук