Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA 19:17, сьогодні 194 Читать новость на русском
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 25 січня – лідер "радикалів" настільки перейнявся проблемою села, що купив там нерухомість за декілька мільйонів гривень. У Сумах освітою займатиметься капуцин.
Також у випуску:
Боєць "Правого сектора" назвав головні проблеми України.
Привид комунізму блукає Європою. І в нього український паспорт.
Боря Мойсеєв вирішив відкрити школу в Криму.
Джерело: 24 Канал
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