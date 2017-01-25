Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 25 січня – лідер "радикалів" настільки перейнявся проблемою села, що купив там нерухомість за декілька мільйонів гривень. У Сумах освітою займатиметься капуцин.

Також у випуску: Боєць "Правого сектора" назвав головні проблеми України. Привид комунізму блукає Європою. І в нього український паспорт. Боря Мойсеєв вирішив відкрити школу в Криму.

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