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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст

Вєсті.UA 19:27, сьогодні 47 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Донедавна головним будмайданчиком в Росії було будівництво на Домі-2, а тепер подібне шоу може перекочувати в Україну. У Росії оголосили конкурс пісень про обіцяний Кримський міст, оди так званому "будівництву століття" заспівали декілька тисяч людей.

Також у випуску:

НАЗК чи не найстаранніше працює в Україні – адже як ще можна пояснити кількість нулів у виписаних для них преміях?

Народні депутати не переймаються рішеннями українських суддів, адже виконувати їх, як виявилося, їм не обов’язково.

Теги: Новини України Вєсті.UA Верховна Рада Новини Криму Анексія Криму гроші
Джерело: 24 Канал
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