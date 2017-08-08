Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Донедавна головним будмайданчиком в Росії було будівництво на Домі-2, а тепер подібне шоу може перекочувати в Україну. У Росії оголосили конкурс пісень про обіцяний Кримський міст, оди так званому "будівництву століття" заспівали декілька тисяч людей.

Також у випуску: НАЗК чи не найстаранніше працює в Україні – адже як ще можна пояснити кількість нулів у виписаних для них преміях? Народні депутати не переймаються рішеннями українських суддів, адже виконувати їх, як виявилося, їм не обов’язково.

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