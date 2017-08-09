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Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос

Вєсті.UA 20:24, сьогодні 16 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.08 – якщо президентом країни є кондитер, а мером столиці – боксер, то чому б не віддати "Укрзалізницю" співаку року Павлу Зіброву. Каталонія – чи не єдине місце, де головному комуністу країни Петру Симоненку можна помахати червоною шматиною. Але, навряд чи Симоньєнос є хорошим тореадором.

Також у випуску:

Телеведучий Петро Мага популярно пояснив, чому не варто їхати до Росії.

На яку пропаганду витрачають кошти платників податків.

Прихильники Росії відкрили справжню суть фестивалю "Бандерштат".

Теги: Вєсті.UA Укрзалізниця Фестивалі Новини Росії Петро Симоненко
Джерело: 24 Канал
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