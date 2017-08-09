Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.08 – якщо президентом країни є кондитер, а мером столиці – боксер, то чому б не віддати "Укрзалізницю" співаку року Павлу Зіброву. Каталонія – чи не єдине місце, де головному комуністу країни Петру Симоненку можна помахати червоною шматиною. Але, навряд чи Симоньєнос є хорошим тореадором.

Також у випуску: Телеведучий Петро Мага популярно пояснив, чому не варто їхати до Росії. На яку пропаганду витрачають кошти платників податків. Прихильники Росії відкрили справжню суть фестивалю "Бандерштат".

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