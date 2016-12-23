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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук

Вєсті.UA 19:43, 22 грудня 1039 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.12 – Україну в Європі буде представляти не хто інший, а сумнозвісний і "доторканий" депутат Новинський. Олександра Кужель розкрила секрет радикала.

Також у випуску:

Як депутати ходять на свою роботу.

Які українські нардепи ведуть нічний образ життя.

У Тернополі запланували таке новорічне святкування, що вся Україна затамувала дихання.

Теги: Політика Вадим Новинський Вєсті.UA Радикальна партія Ігор Мосійчук Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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