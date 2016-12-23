Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.12 – Україну в Європі буде представляти не хто інший, а сумнозвісний і "доторканий" депутат Новинський. Олександра Кужель розкрила секрет радикала.

Також у випуску: Як депутати ходять на свою роботу. Які українські нардепи ведуть нічний образ життя. У Тернополі запланували таке новорічне святкування, що вся Україна затамувала дихання.

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