Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA 19:43, 22 грудня 1039 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.12 – Україну в Європі буде представляти не хто інший, а сумнозвісний і "доторканий" депутат Новинський. Олександра Кужель розкрила секрет радикала.
Також у випуску:
Як депутати ходять на свою роботу.
Які українські нардепи ведуть нічний образ життя.
У Тернополі запланували таке новорічне святкування, що вся Україна затамувала дихання.
Джерело: 24 Канал
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