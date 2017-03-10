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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Як без зайвого клопоту і зазіхань шахраїв стати власником нової оселі

14:15, сьогодні 122 Читать новость на русском

Нове житло в новобудові – нові починання. Проте, якщо ви не зробите все необхідне на юридичному рівні, можете нажити собі клопоту. Як оформити акт прийому-передачі житла і стати власником оселі – дивіться у сюжеті.

Підписання акту прийому-передачі – важливий етап оформлення права власності на житло. Не всі інвестори інформовані про те, що вказати забудовнику на певний дефект в квартирі і зажадати його усунення можна виключно до моменту підписання акту. Оформивши документ, інвестор погоджується прийняти квартиру, тому пред'являти претензії щодо об'єкта вже не зможе.

Перш ніж запрошувати інвестора на огляд квартири, забудовник повинен:

1) отримати декларацію, що підтверджує введення будівлі в експлуатацію;

2) провести відповідні заміри квартири;

3) оформити технічний паспорт на житло. Для цього забудовник може звернутися в БТІ або іншу організацію, що надає подібні послуги.

Далі квартиру передають на баланс експлуатаційної компанії.



Тільки виконавши вищевказані дії, інвестора запрошують оглянути його квартиру.

У разі, коли майбутнього власника квартири все влаштовує, йому пропонують підписати акт огляду і після – акт прийому-передачі. Для деяких забудовників нормальна практика, коли власнику квартири пропонують підписати акт прийому-передачі одразу. При цьому власник житла спочатку оглядає квартиру в присутності представника ЖЕКу або компанії-девелопера.



Варто зазначити, що акт прийому-передачі видається інвестору безкоштовно.

Всі претензії і зауваження інвестора про побудоване житло вносяться в дефектний акт. Уповноважена особа забудовника перераховує і описує ці зауваження, відзначаючи, що він приймає даний акт про дефекти. Після цього забудовник повинен з'ясувати обґрунтованість претензій і надати відповідь. Над актами про недоробки працює фахівець-оцінювач. Він ретельно вивчає всі перераховані недоліки і оцінює збитки від них.

Підрядник усуває дефекти, що виникли з його вини. У ситуаціях, коли усунути будь-яку недоробку неможливо, надається обґрунтоване пояснення з зазначенням причини.

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При процедурі огляду квартири і підписання акту прийому-передачі обов'язково повинні бути присутніми власник даного житла і представник забудовника. Якщо власник квартири не може бути присутнім, огляд приміщення та підписання акта має право провести його представник, за наявності у останнього нотаріально оформленого доручення. Інвестор також може прийти на огляд з родичем або юристом.

Дії, які слідують за підписанням акту прийому-передачі

Власник квартири підписує даний документ, коли у нього немає ніяких претензій до збудованого житла.

Далі інвестору необхідно:

– підписати договір з експлуатаційною компанією;
– укласти договір з місцевими водоканалом та обленерго;
– підписати договір з компанією, яка обслуговує прибудинкову територію;
– отримати техпаспорт БТІ;
– оформити право власності на нерухомість або замовити цю послугу у компанії-забудовника, за умови, що цей пункт зазначений в договорі.

Тільки після цього інвестор може вступити у володіння майном.

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Теги: Україна Поради Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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