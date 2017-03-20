Як бути щасливим: поради від інструктора з медитації

Щастя – стан задоволення тілом, душею і розумом. Коли ти досягаєш стану щастя, то тобі нічого не хочеться. Ти відчуваєш самодостатність, повну радість, тишу, спокій. Про це розповів філософ та інструктора з медитації Ігор Колесник у інтерв'ю для сайту "24" у Міжнародний день щастя.

Пан Ігор – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури у Львівському Національному університеті імені Івана Франка, керівник "Початкового курсу секулярної медитації" – поділився із нами знаннями, які допоможуть кожній людині віднайти для себе щось корисне і, можливо, навіть "схопити щастя за хвіст".

Далі ми наводимо його поради та побажання щодо методик досягнення щастя в першу чергу у буддизмі.

Визначитись із бажаннями

Щоб кудись рухатись завжди потрібна мета. Так і з щастям: необхідно визначитись, якого саме щастя ви хочете досягнути.

"Стан блаженства, наприклад, досягається медитацією, або під час виконання певних ритуалів. Щастя в буддизмі трохи по іншому сприймається. Воно є другою складовою страждання, або невдоволення", – зазначає філософ.

Колесник стверджує, що тут щастя завжди тимчасове. Покладати своє життя задля досягнення цього стану – беззмістовно. Адже це відчуття трапляється з кожною людиною, і потім завжди змінюється невдоволеністю. Ніби чогось не вистачає...

Окрім того, потрібно виокремлювати "побутове розуміння щастя та стабільне відчуття". Останнє, за словами експерта, досягається постійними медитативними практиками. Вони дають "справжнє щастя, яке має джерелом внутрішній світ людини і певний пошук всередині. Бо все інше щастя пов'язане із зовнішніми факторами. І якщо їх немає, то цього відчуття ми не переживаємо". Тому, зазначає Колесник, щастя не є остаточною метою буддійської практики. Скоріше, це культивування щасливих станів.

Це відчуття повної гармонії, рівноваги без різких перепадів висот у психічному настрої у нашому житті, врівноваженість між крайностями, – каже фахівець.

Обрати свій шлях

Молитва, медитація, читання мантр, аутотренінги – це все абсолютно різні шляхи, які допомагають досягти людині бажаного, у нашому випадку – щастя. Згідно з останніми дослідженнями у нейробіології доведено, що молитва, як і медитація, впливають на певні зони мозку людини, за рахунок чого дозволяють відчувати нові, позитивні психічні стани.

Молитва і медитація між собою відрізняються. Молитва передбачає релігійний контекст, певні формули, текст, з яким працюють. З медитацією трохи інакше, адже більшість практик не застосовують дискурсивний рівень, тобто рівень слів, вони застосовують емоційну площину, або найпростіші реакції, або тілесні відчуття, які навіть не вербалізуються до кінця,

– зазначає Ігор.

Медитація – тривалий процес, завдяки якому людина культивує в собі відчуття щастя. Аутотренінги будуються на факторі еґоїзму та нарцисизму. Ми повторюємо одне й те саме багато разів, і заставляємо себе повірити, що це правда. Але аутотренінг ніколи не дасть можливості досягти істинного щастя, внутрішнього, тільки "побутового", запевняє Колесник.

Мантри – це молитовне розспівування сакрального тексту або фрагменту тексту. Вони бувають різні, присвячені різним божествам, або певним істотам, або можуть бути просто мантри, які мають стосунок до певних будд, розповідає філософ-буддист. В основному – це молитовна формула, словесна, яка не завжди має смисл при буквальному перекладі. Це може бути просто набір певних тональностей, складів.

Ми їх повторюємо-повторюємо, і в якийсь момент досягаємо певних станів зміни свідомості. В принципі, це релігійна складова. Вона має певне походження саме з релігійного світогляду. Вважається, що її повторення робить людину щасливішою. В народному буддизмі якраз люди практикують повторення різних мантр. Це не зовсім те, про що говорив сам Будда.

Ви обрали медитації? З чого тоді почати…

Для того, щоб переживати щастя згідно із буддійським вченням – не обов'язково ставати буддистом.

"Можна практикувати вправи, практики, щоб у собі культивувати певні стани й емоції. Якщо в нас виходить час від часу використовувати негативні емоції (гнів, злість, ненависть), тоді так само ми можемо свідомо розвивати в собі хороші почуття, що зробить людину щасливішою. Вона почне краще ставитися до близьких людей, до себе, проявить себе щиро. Так чи інакше, це відобразиться загалом у житті", – наголошує Колесник.

Чи потрібен вчитель?

"Якщо брати простіші медитації, де не треба змінювати свідомість в три-п'ять і більше етапів поспіль, а просто сидіти правильно, дихати і слухати гарну музику – то, в принципі, можна практикувати і без вчителя", – розповідає експерт.

Якщо ж людина хоче досягнути більш серйозних результатів, то присутність вчителя є не обов'язковою, але бажаною.

Адже вчитель – це не та людина, яка сидить на високій горі і благословляє. Як правило вчитель – це та людина, яка має просто більше досвіду,

– каже Колесник.

Філософ наголошує на тому, що консультування і поради людей із досвідом у медитаціях – бажані. Але при цьому ні в якому разі не можна робити на вчителі основний акцент. Адже людина почне залежати від його думки. А медитація – це в першу чергу самостійна внутрішня робота.

Негативні наслідки і застереження

Перед тим, як почати займатися медитаціями, необхідно звернути увагу на: схильність людини до різних хвороб, як психічні розлади, депресивні стани; наявність серйозних невирішених проблем. Адже, якщо є якийсь із вище перерахованих пунктів, це може загостритись до дуже негативних наслідків. "Тобто треба включати фактор самої людини".

"Друге, треба чітко визначитись із метою", – зазначає експерт. Адже є різні методики, які підходять під ті, чи інші цілі – результати та отримані ефекти будуть відрізнятися.

Також, варто врахувати ваш фізичний стан. "Якщо людина неправильно сидить – може погіршити посадку спини; якщо вона сама це робить, без підготовки, спонтанно, хаотично – може через неправильну посадку спричинити загострення, спазми м'язів спини, тощо", – попереджає філософ-буддист.

Остерігайтесь підробок!

На жаль, у наш час люди намагаються заробити на всьому. Медитації, мантри – тут теж відбувається тотальна індустріалізація. "Як буддизм прийшов у Європу, виявилось, що Західна культура не дуже була до цього готова. Тому з самого початку медитації намагалися комерціалізувати", – зазначає Колесник.

Зазвичай відео, які є в інтернеті, не відповідають реальним об'єктам. Люди починають на тому заробляти. А насправді, потрібно розрізняти ту медитацію, яка дає справжній розвиток, і ту, яка виступає як індустрія. В Україні наразі відбувається зародження культури медитації і процес цей не є однаковим.

Власний алгоритм досягнення відчуття щастя

"Просто я стараюсь не надто сильно шукати того щастя. Адже саме слово під собою, в принципі, нічого не несе. Я можу себе відчувати відпочившим і через це бути щасливим. Гнатися за щастям – це як жити в колесі." – ділиться філософ.

Наш мозок запрограмований на те, щоб не давати нам можливість бути щасливими завжди. Адже, якби ми перебували у цьому стані весь час, ми би не хотіли передавати наші гени подальшій генерації, ми би не хотіли нічого робити, розвиватися. В житті повинен бути "і кнут, і пряник". Головне не забувати, що після чорної полоси завжди приходить біла.

І наостанок...

Отже, щоб почати вчитися досягати щастя необхідно: зрозуміти, який саме стан вас цікавить, яким шляхом ви його хочете досягти. Якщо ви таки зупинились на медитаціях, необхідно спочатку розібратись, для чого вони вам потрібні. Або знайти собі вчителя, який вас проконсультує.

Далі вам необхідно почати з найпростіших форм практик, поступово ускладнюючи. Не забувайте про можливість негативних наслідків. А також про те, що інтернет – це "великий смітник", в якому необхідно копирсатися, якщо ви вирішили займатись тим самостійно. Потрібно чітко відділяти комерцію від істини. І не забувайте, щастя, у будь-якому своєму прояві, – це кінцевий продукт. Воно все одно колись закінчиться і зміниться невдоволеністю.

Найкращий секрет щастя – це просто жити якомога повнішим життям!

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