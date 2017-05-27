Як діти змагалися за звання кращого духового оркестру: неймовірні фото та відео

Юні музиканти змагалися звання кращого духового оркестру. Майстерність школярів оцінювали військові.

Трохи знервовані, але бадьорі дітлахи готуються музикою запалити площу під парламентом. Сюди прибуло аж 13 команд з усієї України.

"У нас в селі три колективи, які мають звання народних. Село знаходиться на кордоні Київської та Черкаської області. Глушина така, що вам і не снилося", – зізнається керівник дитячого духового оркестру Микола.

На честь дня Києва його підопічні змагаються за звання кращого дитячого духового оркестру.

Читайте також: Мегамарш у вишиванках до Дня Києва: яскраві фото

Почесні гості конкурсу – музиканти військового духового оркестру. Військові також і у журі.

"Ви дивіться що робиться – грають діти. Головне не в оцінюванні. Головне – що вони приїхали, вони знайшли можливість", – зазначив начальник військового музичного управління Володимир Дашковський.

В рамках фестивалю "Армія дітям" юні музиканти можуть ближче познайомитись з українськими захисниками. Після виступу дітям продемонструють роботу саперів, а потім нагодують кашею.