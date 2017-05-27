Як діти змагалися за звання кращого духового оркестру: неймовірні фото та відео

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Юні музиканти змагалися звання кращого духового оркестру. Майстерність школярів оцінювали військові.
Трохи знервовані, але бадьорі дітлахи готуються музикою запалити площу під парламентом. Сюди прибуло аж 13 команд з усієї України.
"У нас в селі три колективи, які мають звання народних. Село знаходиться на кордоні Київської та Черкаської області. Глушина така, що вам і не снилося", – зізнається керівник дитячого духового оркестру Микола.
На честь дня Києва його підопічні змагаються за звання кращого дитячого духового оркестру.
Читайте також: Мегамарш у вишиванках до Дня Києва: яскраві фото
Почесні гості конкурсу – музиканти військового духового оркестру. Військові також і у журі.
"Ви дивіться що робиться – грають діти. Головне не в оцінюванні. Головне – що вони приїхали, вони знайшли можливість", – зазначив начальник військового музичного управління Володимир Дашковський.
В рамках фестивалю "Армія дітям" юні музиканти можуть ближче познайомитись з українськими захисниками. Після виступу дітям продемонструють роботу саперів, а потім нагодують кашею.