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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Як діти-переселенці адаптувались у нових місцях

19:16, сьогодні 88 Читать новость на русском

Їхній світ в одну мить зруйнувала війна. Разом із батьками діти-переселенці покинули рідні домівки і змушені були почати все з чистого аркуша. Вони пристосовуються до нових умов, шукають нових друзів.

8-річна Софійка приїхала в Ужгород з окупованої Луганщини. З татом, мамою та меншим братиком до червня 2014-го вони жили в Лутугиному. Після окупації міста, покинувши все, виїхали. Спершу жили в Києві, згодом в Одесі, а потім переїхали в Ужгород.

У рідному місті дівчинка з 4-х років займалася танцями. Тож, приїхавши на Закарпаття, одразу пішла в студію танцю. У новий колектив Софійка влилася без проблем. Тут знайшла свого партнера – закарпатця Яноша.

Пара уже перемогла на чемпіонаті Закарпатської області й готується представляти Закарпаття на національному рівні. Дівчинка мріє стати відомою танцюристкою, а ще – повернутися додому. Хоч на кілька хвилин. Бо там її чекають.

Я сподіваюсь, що ми повернемось, але тоді, коли буде Україна. Тільки в цьому випадку,
– сказала мама Софії Анастасія Тетенич

А в Харкові переселенка з Алчевська – Настя мріє стати видатним генетиком. Дівчина закінчує 11 клас і планує вступати до медичного ВИШу. І якщо фах для себе обрала давно, то решту довелося суттєво змінювати через війну. Замість навчання в Алчевську та Луганську – Харків.

Як і тисячі дітей із Донбасу, вона мала перечекати буремне літо подалі від обстрілів, а коли все вщухне – повернутися додому. Але канікули стали початком нового життя.

Переїзд дівчину не зламав, а навпаки додав сил для нових перемог. Настя продовжує перемагати на шкільних олімпіадах, за 3 роки на її рахунку чотири перші місця в області.

Особливого страху не було, тільки хвилювання, як мене сприймуть в новому колективі. Все склалось дуже добре. Ми вже 3 рік живемо в Харкові і він став для мене майже рідним містом,
– розповіла переселенка з Алчевська Анастасія Фадєєва.

Переїхати з рідного дому, почати життя в новому місці та ще й стати президентом школи – Михайлу Федорову це вдалося. Торік улітку хлопець із батьками приїхав до селища Сад на Сумщині із Макіївки. Зараз він у 11 класі. Адаптуватися на новому місці хлопцю допомагали всією школою. Діти – спілкуванням, вчителі – знаннями.

За харизму та гарну вдачу цього року учні більшістю голосів обрали Михайла президентом школи. Юнак готується до іспитів та мріє стати слідчим. Для цього хоче вступити до Харківського національного університету внутрішніх справ.

Теги: Україна Війна на Донбасі Ужгород Суми Харків Діти
Джерело: 24 Канал
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