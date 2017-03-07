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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як дитячі малюнки стають реальністю: вражаючий проект

11:47, сьогодні 81 Читать новость на русском

Команда молодих художників "The Monster Project" здійснює мрії дітей, перетворюючи їхні кумедні малюнки на справжній витвір мистецтва.

"The Monster Project" – це справа групи натхненних художників, які поділяють одну спільну мету: допомогти дітям пізнати глибину своїх фантазій і заохочувати їх надалі продовжувати свій творчий потенціал.

Команда творців регулярно збирає в дітей малюнки, перетворює їх максимально наближено до дитячих ідей, і приносить назад готові роботи вже самим діткам. Малюки захоплені, адже вони розуміють, що їхні чудернацькі малюнки мають місце в мистецтві.

В галереї "The 2016 Monster Gallery" зібрано декілька малюнків за 2016 рік, де дитячі ідеї перетворюються в здібності художників.

Читайте також: Кумедні фотопорівняння: знаменитості в дитинстві і зараз

Теги: LifeStyle Курйози Фотоновини мистецтво
Джерело: 24 канал
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