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Як говорити з дітьми про депресію та суїцид: важливі поради психолога

18:12, сьогодні 7 Читать новость на русском
Як говорити з дітьми про депресію та суїцид
Як говорити з дітьми про депресію та суїцид / www.gettyimages.com

Зважаючи на останні події в соціальних мережах, де групи спонукають дітей до самогубства, безліч психологів б’ють на сполох і дають поради, як говорити з дітьми про суїцид та депресивні стани.

Психологи рекомендують перш ніж розганяти паніку та тиснути на дітей важкими запитання, краще просто заспокоїтись та прислухатись до порад досвідчених лікарів.

Читайте також: Дітей доводять до самогубств через соцмережі: як це працює

Як говорити з дітьми на страшні теми та пояснити їм, як боротись з депресією, – про це колонка психіатра Лорі Холлман у The Huffington Post.

Наводьте факти

Розповідаючи дітям, що таке депресія, варто наголошувати, що це хвороба, яка просто має певні причини та симптоми, і яка лікується. Розкажіть, як може змінюватися поведінка людини у депресії. Запевніть своїх дітей, що коли депресія вражає дорослу людину, вона стає втомленою, сумною чи дратівливою не через провину дитини.

Запитайте, чи є в дитини якісь питання, та відповідайте коротко, але чесно. І не заглиблюйтеся в пояснення процесів, які відбуваються в мозку, бо це може зробити картину проблеми в уявленні дитини ще серйознішою та страшнішою.

Враховуйте вік та ступінь зрілості

Добирайте правильну лексику, бо дитину у віці 8-9 років такою розмовою можна перелякати, змусити думати, що вона в небезпеці. Підліток і сам може загуглити слово "депресія", проте не всю термінологію ні він, ні ви не зможете зрозуміти. Запропонуйте підлітку звернутися до Google разом.

Заспокоюйте

Дитина повинна мати впевненість у тому, що батько або мати, навіть якщо хворітимуть на депресію, все одно подбають про них. Важливо, щоб вони відчували вашу любов і тоді ви швидше здолаєте недугу.

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Як поговорити з дитиною про "суїцидальні" ігри в інтернеті, не провокуючи та не стимулюючи при цьому їхню цікавість до них – про це написала пост психолог Любов Найдьонова:

Психолог Світлана Ройз також пояснила, чому треба негайно опанувати себе та припинити множити паніку в соцмережах:

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Теги: Україна Флешмоб Інтернет Самогубство LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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