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Як користувачі соцмереж святкували День святого Патрика

12:15, сьогодні 226 Читать новость на русском
День святого Патрика
День святого Патрика / Фото з відкритих джерел

День святого Патрика без сумніву є особливим днем в календарі кожного ірландця. Саме до цього свята цілі сім'ї масово прикрашають свої будинки, купують спеціальний зелений одяг та готують смачні традиційні страви.

Сайт "24" пропонує до перегляду фотографії користувачів, які 17 березня святкували національне свято по всьому світі.

Ірландці традиційно прикрашають свої домівки святковими стрічками та прапорами країни:

Happy St Patrick's day!

Допис, поширений Clare (@clare_lucy)

#stpatricksday

Допис, поширений Jose Teixeira (@xines_75)

Святкові паради вже стали невід'ємними атрибутами Дня святого Патрика:

St. Patrick's Day in Dublin. My brother couldn't stand it for long so we went back to the hotel so he could sleep.

Допис, поширений L C (@overlysedimental)

Ну і звісно жодне "зелене" свято не обходиться без "чашки Патрика":

#saintpatricksday #ncaabasketball Green beers and basketball!

Допис, поширений Vince Payne (@bigpayno)

Навіть якщо ці напої є безалкогольними:

Окрім алкогольних напоїв, ірландці готують смачні страви та десерти і хизуються ними в соцмережі:

Свято покровителя Ірландії святкують не лише дорослі ірландці та інші народності, а й малюки:

My happy little leprechaun. #happysaintpatricksday #RykerReign #8monthsold

Допис, поширений Stephanie Ward (@stephanie.makemeup)

Але хто ж сказав, що "зелене" свято лише для людей? Домашні улюбленці теж вітають ірландців в соцмережах:

Навіть маленькі дитячі іграшки долучились до святкувань:

I didn't know there was this much green in the whole galaxy #stpatricksday

Допис, поширений Justin Paul (@justinaaronpaul)

These guys are always ready for #StPatricksDay! Who’s your favorite green wearing Nintendo character?

Допис, поширений Nintendo of America (@nintendo)

Ну а зовсім екстравагантні ірландці в День святого Патрика змінили імідж або окремі деталі зовнішності:

Не варто забувати, що національне релігійне свято Ірландії – це не лише зелений колір та море алкоголю. За легендами, це свято в країні вшановують в честь святого Патрика, який приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій.

Читайте також: Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?

Теги: LifeStyle Ірландія Культура
Джерело: 24 канал
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