Як користувачі соцмереж святкували День святого Патрика

День святого Патрика без сумніву є особливим днем в календарі кожного ірландця. Саме до цього свята цілі сім'ї масово прикрашають свої будинки, купують спеціальний зелений одяг та готують смачні традиційні страви.
Сайт "24" пропонує до перегляду фотографії користувачів, які 17 березня святкували національне свято по всьому світі.
Ірландці традиційно прикрашають свої домівки святковими стрічками та прапорами країни:
Святкові паради вже стали невід'ємними атрибутами Дня святого Патрика:
Ну і звісно жодне "зелене" свято не обходиться без "чашки Патрика":
Навіть якщо ці напої є безалкогольними:
Окрім алкогольних напоїв, ірландці готують смачні страви та десерти і хизуються ними в соцмережі:
Свято покровителя Ірландії святкують не лише дорослі ірландці та інші народності, а й малюки:
Але хто ж сказав, що "зелене" свято лише для людей? Домашні улюбленці теж вітають ірландців в соцмережах:
Навіть маленькі дитячі іграшки долучились до святкувань:
Ну а зовсім екстравагантні ірландці в День святого Патрика змінили імідж або окремі деталі зовнішності:
Не варто забувати, що національне релігійне свято Ірландії – це не лише зелений колір та море алкоголю. За легендами, це свято в країні вшановують в честь святого Патрика, який приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій.
Читайте також: Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?