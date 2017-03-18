Як користувачі соцмереж святкували День святого Патрика

День святого Патрика без сумніву є особливим днем в календарі кожного ірландця. Саме до цього свята цілі сім'ї масово прикрашають свої будинки, купують спеціальний зелений одяг та готують смачні традиційні страви.

Сайт "24" пропонує до перегляду фотографії користувачів, які 17 березня святкували національне свято по всьому світі.

Ірландці традиційно прикрашають свої домівки святковими стрічками та прапорами країни:

Happy St Patrick's day! Допис, поширений Clare (@clare_lucy) Бер 17, 2017 о 9:40 PDT

#stpatricksday Допис, поширений Jose Teixeira (@xines_75) Бер 17, 2017 о 9:28 PDT

Святкові паради вже стали невід'ємними атрибутами Дня святого Патрика:

St. Patrick's Day in Dublin. My brother couldn't stand it for long so we went back to the hotel so he could sleep. Допис, поширений L C (@overlysedimental) Бер 17, 2017 о 9:19 PDT

Допис, поширений Tomislav Nomnom Nomislavljević (@nomnom.kukimonsta) Бер 17, 2017 о 9:33 PDT

Ну і звісно жодне "зелене" свято не обходиться без "чашки Патрика":

#saintpatricksday #ncaabasketball Green beers and basketball! Допис, поширений Vince Payne (@bigpayno) Бер 17, 2017 о 9:37 PDT

Навіть якщо ці напої є безалкогольними:

Окрім алкогольних напоїв, ірландці готують смачні страви та десерти і хизуються ними в соцмережі:

Свято покровителя Ірландії святкують не лише дорослі ірландці та інші народності, а й малюки:

My happy little leprechaun. #happysaintpatricksday #RykerReign #8monthsold Допис, поширений Stephanie Ward (@stephanie.makemeup) Бер 17, 2017 о 10:39 PDT

Але хто ж сказав, що "зелене" свято лише для людей? Домашні улюбленці теж вітають ірландців в соцмережах:

They want me to shake my shamrock #chunkyeyecandy#happysaintpatricksday#fatcat#catgut#fatcats#fatcatsofinstagram#creepyhens#backyardchickens#catsandchickens Допис, поширений scruffles_fatcat (@scruffles_fatcat) Бер 17, 2017 о 2:11 PDT

Навіть маленькі дитячі іграшки долучились до святкувань:

I didn't know there was this much green in the whole galaxy #stpatricksday Допис, поширений Justin Paul (@justinaaronpaul) Бер 17, 2017 о 8:48 PDT

These guys are always ready for #StPatricksDay! Who’s your favorite green wearing Nintendo character? Допис, поширений Nintendo of America (@nintendo) Бер 17, 2017 о 10:16 PDT

Ну а зовсім екстравагантні ірландці в День святого Патрика змінили імідж або окремі деталі зовнішності:

Не варто забувати, що національне релігійне свято Ірландії – це не лише зелений колір та море алкоголю. За легендами, це свято в країні вшановують в честь святого Патрика, який приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій.

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