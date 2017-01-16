Як користуватись смартфоном на холоді: практичні поради

Зима – далеко не найкращий час для власників смартфонів. На холоді акумулятор миттєво розряджається, екран не сприймає рукавичок, а пальці швидко замерзають.

Проте є кілька порад, які допоможуть власникам смартфонів взимку, пише Ua.today.

Акумулятор

Закривайте нижню частину смартфону долонею – так акумулятор буде охолоджуватися повільніше. Кладіть смартфон у внутрішню кишеню, а не сумку.

Спеціальні рукавички

У магазинах продаються рукавички зі спеціальним покриттям на кінчиках пальців. У це покриття вшиті струмопровідні нитки, на які реагують сенсорні екрани.

Поради: замість рукавичок можна прикріпити до одного з пальців улюблених рукавичок металеву кнопку для тканини. Однак натискати на екран пальцем з такою кнопкою потрібно несильно, інакше можна подряпати скло.

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Ще можна вшити в кінчики пальців рукавички металізовану нитку.

Стилус

Непоганий варіант для тих, хто хоче комфортно користуватися смартфоном на морозі – купити стилус. У найдешевших стилусів товстий гумовий наконечник, у дорожчих стилусів, як правило, він тонший.