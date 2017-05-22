Як львів’яни планують популяризувати ІТ серед молоді прифронтового Маріуполя

Одна з найбільш перспективних сфер у світі, та й Україні – ІТ. Саме для популяризації цього напрямку серед молоді представники Львівського ІТ-кластеру відвідають Маріуполь.

Загалом протягом дня 25 травня львівські програмісти проведуть кілька цікавих подій, для того, аби популяризувати ІТ-сферу серед молоді. Серед них – візит у Маріупольський технічний ліцей, якому подарують мультимедійне обладнання: проектор, ноутбук та мультимедійну дошку.

О 16:30 відбудеться зустріч представників Львівського ІТ зі студентами в Приазовському державному технічному університеті (вул. Університетська, 7). На зустрічі дизайнер одного з найпопулярніших львівських стартапів Senstone, який зібрав 300 тисяч доларів на kickstarter Віталій Кирилів розповість про дизайн пристрою та його філософію. Іван Кутузов з компанії Softserve розповість про особливості програмування на мові Golang і Степан Веселовський, керівник Львівського ІТ Кластеру, розповість про проекти Кластеру та розвиток ІТ-сфери у Львові.

Читайте також: "БезВконтактне життя": чим і як замінити заборонені ресурси

А ввечері о 18:00 у креативному просторі Vezha ( вул. Архітектора Нільсена, 36) пройде зустріч Кластеру з представниками ІТ Маріуполя в більш неформальній атмосфері.