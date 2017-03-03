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Як обирають верховних суддів: п’ять зауважень

Схеми 21:31, сьогодні 52 Читать новость на русском

У програмі журналістських розслідувань "Схеми. Корупція в деталях" спеціально для 24 Каналу від "Радіо "Свободи" та Першого суспільного каналу — про те, з якими порушеннями триває конкурс на обрання суддів нового Верховного суду України.

Навколо процесу на обрання верховних суддів розгорівся скандал – конкурс у розпалі, а на сайті досі не оприлюднені досьє кандидатів. Активісти пікетували Вищу кваліфікаційну комісію суддів – орган, що проводить відбір.

Програма "Схеми" стежить за перебігом конкурсу до Верховного суду від першого дня та мають декілька зауважень до процедури конкурсу. Насамперед, під час тестування заборонено користуватися мобільними телефонами чи друкованими коментованими актами. Та кандидати знехтували цими правилами.

Окремі претенденти на посаду верховного судді отримали практичні завдання, ідентичні справам, які вони розглядали півроку тому. Такі завдання отримали Ярослав Романюк, Валентина Симоненко та Людмила Охрімчук,
– повідомила координаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

Читайте також: Журналісти викрили минуле суддів, які хочуть потрапити до Верховного суду

Чи буде відбір прозорим та чесним? Чи потраплять до найвищого судового органу країни лише найчесніші та найпринциповіші люди? Багато залежить від самої процедури відбору. Найцікавіші спостереження про перебіг конкурсу – дивіться у програмі.

Теги: Верховний суд України Судді
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