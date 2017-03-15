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Як підключити роутер самому: покрокова інструкція

20:02, сьогодні 578 Читать новость на русском
Як підключити роутер без майстра?
Як підключити роутер без майстра? / 24 Канал

Кожен з нас стикався з ситуацію, коли у квартирі треба підключити роутер. Для цього зазвичай викликають спеціаліста. Ми ж пропонуємо інструкцію, як підключити роутер самотужки.

1. Підключіть дроти

Вставте інтернет-кабель у порт WAN (або Internet) роутера (маршрутизатор).

Тоді підключіть маршрутизатор до свого комп'ютера: один кінець кабелю до LAN-порту роутера, а другий – в роз'єм мережевої карти ПК. Замість кабелю можна використовувати бездротове з'єднання, однак на етапі налаштування краще цього не робити.

Підключіть роутер до розетки. Якщо на ньому є ще кнопка живлення, то натисніть на неї. Зачекайте кілька хвилин, щоб маршрутизатор встиг завантажитися.

2. Перевірте роботу інтернету

Якщо ваш роутер уже налаштований провайдером або отримав налаштування автоматично, то інтернет може запрацювати через кілька секунд після підключення маршрутизатора до ПК.

Щоб це перевірити, запустіть браузер та відкрийте кілька сайтів. Якщо вони завантажуються без проблем, можете пропустити четвертий пункт.

3. Меню налаштувань роутера

В адресному рядку браузера наберіть 192.168.1.1 або 192.168.0.1 та натисніть Enter. Одна з цих IP-адрес відправить до меню налаштувань маршрутизатора. Якщо обидва варіанти не спрацьовують, знайдіть потрібну IP-адресу в документації до вашої моделі роутера і спробуйте ввести її.

Коли у вікні браузера випливе сторінка входу у налаштування, система може запитати логін і пароль. Найчастіше під час першого підключення для обох полів підходить одне слово – admin. Інколи для стандартного пароля виробники роутерів використовують комбінацію 1234.

Також ви можете знайти інформацію для входу в інструкції до маршрутизатора або на сайті провайдера.

4. Налаштуйте підключення до інтернету

Якщо інтернет не працює, роутер потребує особливих налаштуваннях. Які саме параметри вам потрібні, залежить від моделі пристрою і постачальника інтернет-послуг. На жаль, універсальної конфігурація не має. Аби отримати інструкцію, перевірте сайт провайдера або попросіть її у служби підтримки.

Коли ви отримаєте посібник з настроювання вашої моделі, дотримуйтесь усіх кроків. Якщо ви налаштуєте і підключення до інтернету, і домашню мережу Wi-Fi, можете переходити до наступного – п'ятого пункту.

5. Налаштуйте домашню мережу Wi-Fi

Виберіть правильні параметри безпеки, щоб захистити мережу Wi-Fi.

В меню налаштувань виберіть розділ, який відповідає за бездротову мережу (див. Документацію до вашої моделі роутера). Тут введіть надійний пароль (він підходитиме для підключення до роутера ваших пристроїв по Wi-Fi) і виберіть WPA2-PSK як засіб захисту.

Збережіть зміни налаштувань.

6. Змініть пароль для входу у налаштування роутера

На усякий випадок варто обмежити доступ сторонніх до меню налаштувань маршрутизатора. Якщо роутер перебуває під захистом стандартного пароля, замініть його власним.

Знайдіть розділ налаштувань, який відповідає за безпеку (див. Документацію до вашої моделі роутера) пристрою, і введіть новий надійний пароль. Збережіть зміни.

Якщо у вашому комп'ютері є модуль Wi-Fi, після закінчення налаштування мережевий кабель можна витягнути з ПК і підключитися до роутера по бездротовому з'єднанню.

7. Оптимальне розташування маршрутизатора

Найкраще, коли роутер розміщений в центрі зони, в якій ви використовуєте Wi-Fi. Таким чином сигнал буде однаково доступний всім підключеним пристроям.

За матеріалом Lifehacker

Теги: Україна LifeStyle Поради
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