Як працювати не чиновником в чиновницьких стінах

Офіси підтримки реформ не можна назвати державними службовцями, хоч вони готують найважливіші проекти для відомства. Це команди професійних ентузіастів, які існують при міністерствах.

Київськими дорогами на велосипеді Віктор добирається на роботу. Автошляхи, а точніше їхня безпека, – це його професійна пристрасть. Саме цим Віктор займався у громадському секторі, а зараз у міністерстві інфраструктури.

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"Мені сказали в певний момент, що одна з вакансій – це менеджер дорожнього сектору, яка включає безпеку дорожнього руху. Сказали, це ж твоє, давай, іди, ти вивчав це в Америці, ти три роки жив в Україні, всім довбиш мізки про безпеку руху", – зазначив менеджер Офісу підтримки реформ Віктор Загреба.



Ефектна білявка із західною освітою – керівник Віктора. Олександра навчалася в Нідерландах та Британії. Але оскільки не має українського диплома, не може бути державним службовцем. Хоча для цієї посади їй і не потрібно. Адже очолює вона офіс підтримки реформ при міністерстві. Команду з десяти людей фінансують донори.



"Ми виконуємо функцію костилю міністерства. Поки адміністративна реформа в процесі. Ми допомагаємо міністерству не впасти", – прокоментувала Олександра Клітіна.



Головне ж завдання офісу – розвантажити й так заклопотане міністерство. А саме розробляти та втілювати важливі проекти в життя. Як-от, створення морської адміністрації.

Утворення морської адміністрації є однією з вимог міжнародної морської організації. У наступному році відбуватиметься аудит міжнародної морської організації, він є дуже важливим для нашої країни,

– запевнила юридичний радник Офісу підтримки реформ Ірина Кошель.

У той день в офісі звітували перед донорами про те, що вдалося їм зробити за рік. Відверто вболіває і допомагає проводити презентацію міністр. Адже офіс підтримки реформ – його права рука.



"Це люди, які не мають жодних приватних інтересів. Вони не лобіюють ті чи інші великі промислові групи чи не працюють на якихось корупціонерів. Вони отримують свою гідну зарплату і гідно її відпрацьовують", – заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.



Ще рік тому Оксана жила у Кракові та працювала в європейській компанії. Потім зі скепсисом і неочікувано для себе пройшла конкурс у міністерство. Не вірила, що без протекції можна. Тепер керівник з підбору персоналу і сама обирає людей в команду в Офіс підтримки реформ. Каже, на собі перевірила: головне – професійність.

Основним критерієм є, в принципі, крім мотивації, окрім знання мов, є мінімальний досвід роботи, який потрібно, 10 років. Тобто це люди, які мають сформований статус як працівника,

– прокоментувала Оксана Лесик.

У команді не приховують: дехто з них у міністерство прийшов ненадовго. Вони поставили перед собою цілі, після яких готові піти. Хтось у бізнес, хтось у громадський сектор.