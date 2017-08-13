Як працюють люди, які щодня евакуюють поранених бійців

На війні без поранених не буває. Якнайшвидше передати їх в руки професійних лікарів можна лише гелікоптером.

Командир екіпажу, Народний герой України Василь на війні з самого початку. Йому вдалося уникнути зіткнення з ворожою ракетою і врятувати екіпаж та свого залізного птаха. Льотчик розповідає – сьогодні система евакуації поранених недоліків не має.

Зараз все працює, як єдиний механізм, ніяких накладок і проблем немає,

– розповів офіцер ЗСУ Василь.

Чоловік врятував чимало солдатських життів. Каже – спочатку було важко, але згодом звик.

Також в екіпажі працює чоловік, якого всі з повагою називають дядя Вова. Бортовий технік зі стажем. До війни він пішов з авіації, мав невеликий бізнес, та російська агресія повернула до улюбленої професії

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За три з половиною роки бойових дій Дядя Вова бачив чимало гарячих точок. Але особливо болісно згадує Іловайськ. Тепер в голові лише болючі спогади. Тому багато про Іловайськ Дядя Вова не розповідає. Лише згадує одного хлопця, якому дивом врятували життя.

Його привезли лікарі, 3 дні під трупами лежав, знайшли, коли мертвих почали вивозити, випадково помітили ознаки життя. Цікаво було б дізнатись, де він зараз,

– згадує Дядя Вова офіцер ЗСУ Вова.

23-річний льотчик-штурман Микола лиш нещодавно закінчив навчання. В АТО трохи більше півроку. Війна почалася, коли хлопець лише вчився на військового, і поки сюди не потрапив, Микола й гадки не мав, як воно насправді.

Дивився відео в інтернеті. Як там, що робиться. Просто не уявляв, поки сам все не побачив, що воно і як,

– зізнався офіцер ЗСУ Микола.

Але зараз хлопець з оптимізмом дивиться у майбутнє і планує просуватися кар’єрними сходами.