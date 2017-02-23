Як правильно доглядати за ламінатом: корисні поради

Ламінат – це сучасне підлогове покриття, що якісно імітує дерев’яну підлогу. Які він має переваги та які тонкощі догляду приховує за собою – дивіться у сюжеті.

Ламінована дошка просякнута екологічно безпечними смолами та володіє високою зносостійкістю. Окрім цього, таке покриття універсальне: воно може використовуватися в будь-якому приміщенні. Завдяки верхньому водонепроникному захисному шару, така підлога прослужить дуже довго, якщо ви будете знати, як правильно за нею доглядати.

Стійкість забезпечується верхнім захисним шаром матеріалу, що являє собою тонку (до одного міліметра) акрилову або меламінову плівку. І чим довше буде збережена цілісність цієї плівки, тим довше вам прослужить підлога.

Як правильно доглядати за ламінатом

Перш за все, прийміть необхідні профілактичні заходи – придбайте м’які кімнатні тапочки, меблеві накладки, а також необхідний "хімічний арсенал".

Пам’ятайте, що забруднення на ламінаті потрібно видаляти відразу після їх виникнення, щоб бруд не встиг проникнути всередину матеріалу. Для прибирання використовуйте м’які щітки і ледь вологі ганчірки.

Читайте також: Як правильно обрати та доглядати за паркетом: корисні поради

Багато хто сумнівається, чи можна мити ламінат водою. Виробники пропонують якісне сучасне підлогове покриття, яке не псується при потраплянні на нього вологи. Тому мити ламінат можна. Немає принципової різниці, якою шваброю мити ламінат. Головне – щоб ганчірка була м’якою, а вода теплою. Для усунення сильних забруднень у воду можна додати миючий засіб для ламінатного покриття.

Не перестарайтеся з кількістю наливаної води, оскільки накопичення надмірної вологи може не тільки вплинути на зовнішній вигляд ламінованих дощок, а й значно пошкодити його структуру. У разі потрапляння на поверхню ламінату вологи в надмірній кількості, необхідно терміново висушити підлогове покриття. Зробити це можна, зібравши воду сухою ганчіркою. Видалення мокрої плями призведе до зменшення ризику утворення нерівностей.

Але у більшості випадків під час прибирання достатньо очистити підлогу пилесосом, а потім протерти поверхню ламінату злегка зволоженою м’якою ганчіркою.

Важливо! При митті ламінованого паркету категорично не допускається використання кислотовмісних та агресивних речовин. Для догляду за цим видом підлоги не застосовують металевих та інших жорстких предметів, які можуть завдати механічних пошкоджень.

Ламінована підлога стійка до впливу каблуків і кігтів тварин, але може постраждати від ніжок стільців і маленьких меблевих коліщаток. Тому приклейте на них м’які прокладки з фетру, щоб запобігти появі подряпин.

Якщо подряпини або вм’ятини все-таки з’явилися, то їх можна замаскувати спеціальною пастою, заздалегідь підібравши потрібний колір. Якщо пошкодження сильне, то можна замінити цілу дошку. Не допускайте падіння на підлогу гострих і важких предметів.

Хоча ламінат не вимогливий до себе, але існують деякі важливі правила:



1) Не використовуйте абразивні засоби для чищення, оскільки це призведе до пошкодження верхнього захисного шару.

2) З цієї ж причини не слід чистити підлогу за допомогою гарячої пари.

3) Для видалення сильних забруднень або плям використовуйте спеціальні засоби, рекомендовані виробником.

4) Рекомендована температура в приміщенні на заданих показниках +18 – +20 °C.

5) Відносна вологість при цьому повинна бути 50-60%. Такі умови є оптимальними й для самих господарів.

Глянцеве (поліроване) покриття вимагає більшої уваги. Такий ламінат потрібно мити так, щоб він блищав. Тому в кінці прибирання обов’язково протріть підлогу сухою ганчіркою. Також краще не ходити по такому покриттю босоніж.

Матове покриття зазвичай швидше забруднюється. З часом на ньому утворюється восковий наліт. Для видалення цієї жирної плівки потрібно використовувати спеціальний очищуючий спрей з вмістом спирту.

Ламінат з фасками по периметру дошки більш чутливе до води, тому потрібно ретельно викручувати ганчірку перед тим, як мити ламінат.

Перед тим, як мити підлогу з ламінату, необхідно видалити плями, якщо такі є. Плями від шоколаду, жиру або алкогольних напоїв можна прибрати за допомогою миючого засобу з нейтральним рН, який потім треба змити чистою теплою водою. Сліди від крему для взуття чи лаку для нігтів видаляються за допомогою метилового спирту. Проте пам'ятайте про токсичність цих речовин і поводьтесь з ними обережно.

Якщо під рукою не виявилося спеціальних засобів догляду за ламінатом, у кімнатах з великою прохідністю відтерти бруд можна за допомогою розчину 4 літри води на 2 столові ложки дитячого шампуню. Не дуже затоптане покриття досить ефективно очищається розчином оцту з водою у пропорції 1:4.

Загалом, якщо дотримуватись всіх цих рекомендацій та приділяти щоденну увагу своїй ламінованій підлозі, то вона буде вас тішити та прослужить протягом довгого періоду. Можливо, навіть набагато довше, ніж це може бути заявлено виробником.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.